На автобазе, обслуживающей органы власти в Туве, прошли обыски

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в бюджетном учреждении "Автобаза по обеспечению деятельности исполнительных и законодательного органов государственной власти Республики Тыва". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в правительстве республики проходят обыски, изымаются документы.

"Информация, распространяемая в сети, не соответствует действительности. Обыски сотрудниками правоохранительных органов проведены не в аппарате правительства Республики Тыва и администрации главы Республики Тыва, а в государственном бюджетном учреждении Республики Тыва "Автобаза по обеспечению деятельности исполнительных и законодательного органов государственной власти Республики Тыва". Данная организация является отдельной структурой", - сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы, обыски проводили сотрудники полиции. В МВД по Туве ситуацию пока не комментируют.

Автобаза предоставляет транспортные услуги региональным правительству, парламенту, сенаторам, депутатам Госдумы и представителям других органов власти.