Семейная пара найдена мертвой в квартире в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 12 мая. /ТАСС/. Семейная пара найдена мертвой в квартире одного из домов в Калининграде. Трехлетний ребенок вышел из жилья, его нашли соседи. Об этом сообщила в среду представитель регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

"По предварительным данным, семейная пара перестала выходить на связь с вечера 7 мая. Их трехлетний ребенок 10 мая смог самостоятельно открыть дверь квартиры и выйти на лестничную площадку, где его обнаружили жильцы дома. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на телах погибших не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить точные причины и давность наступления смерти", - сообщила Гацко.

Мальчик, лишившийся родителей, сейчас находится в отделении сестринского ухода в лечебном учреждении под круглосуточным наблюдением врачей. Его здоровью ничто не угрожает. Решается вопрос о передаче ребенка под опеку бабушке, добавила представитель управления. Следствием установлено, что семья была благополучной, на профилактических учетах не состояла.