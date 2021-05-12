Следователь просит арестовать на два месяца стрелявшего в школе в Казани

КАЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Следователь просит арестовать стрелявшего в казанской школе Ильназа Галявиева на два месяца, передает корр. ТАСС из зала суда.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Состояние здоровья, возраст, семейное положение не препятствуют содержанию Галявиева в следственном изоляторе. <…> Таким образом, следственные органы ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого сроком на два месяца", - сказал следователь.

Галявиев на вопрос судьи ответил, что не имеет ничего против ареста.

Защита обвиняемого считает ходатайство о его аресте обоснованным.

Ранее Галявиева доставили в зал Советского районного суда города для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следствия. Суд разрешил присутствие СМИ на заседании.

Обвиняемый не ответил на вопросы журналистов перед началом заседания суда. Среди вопросов, которые журналисты ему задавали, были: "Понимаете ли вы, что убили девять человек?", "Вы помните, в кого вы стреляли?". Также журналисты спрашивали Галявиева, помнит ли он о вчерашнем, признает ли вину и раскаивается ли в произошедшем.

При этом на опубликованных ранее в соцсетях видеозаписях допроса подозреваемый активно отвечал на вопросы, был многословен.