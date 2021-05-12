Устроивший стрельбу в школе в Казани заявил, что не имеет тяжелых заболеваний

ТАСС, 12 мая. Молодой человек, обвиняемый в стрельбе в школе в Казани, заявил, что не имеет тяжелых заболеваний, передает корреспондент ТАСС из зала суда в Татарстане.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

В настоящий момент в Советском суде в Казани идет заседание по избранию меры пресечения в отношении обвиняемого. Обвиняемый, отвечая на вопрос судьи, заявил, что не страдает от каких-либо тяжелых заболеваний в данный момент.

Молодой человек был доставлен в суд в сопровождении силовиков, его лицо скрывается под маской.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 23 ранены. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.