В Симферополе произошло ДТП с участием машины скорой помощи

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в среду в Симферополе, в результате пострадали оба водителя и пациент, находившийся в спецавтомобиле, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

ДТП произошло в среду около 17:00 на автодороге "Восточный обход Симферополя" в районе села Строгоновка.

"По предварительным данным, водитель специального автомобиля, двигаясь в направлении Ялты с включенными световыми и звуковыми сигналами, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen, двигавшимся во встречном направлении", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в медицинские учреждения для оказания помощи доставлены трое пострадавших.