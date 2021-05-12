Ветер снес половину крыши дома в поселке Литвиново

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Кровля одного из домов в поселке Литвиново в Подмосковье повреждена ветром, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

"В 17:30 поступило сообщение, что в результате порывистого ветра произошло вскрытие кровли на половине площади многоквартирного дома в поселке Литвиново. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - сказали в МЧС.

В ликвидации последствий задействованы 17 человек, в том числе сотрудники МЧС.

Щелковская городская прокуратура начала проверку по факту повреждения крыши пятиэтажного дома. "В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства ответственными лицами", - сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева. Соблюдение жилищных прав людей, живущих в этом доме, находится на контроле городской прокуратуры.

В новость внесены изменения (18:30 мск) - добавлен комментарий прокуратуры Московской области.