Суд в Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу

КАЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Суд Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу №175 Ильназа Галявиева, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 11 июля 2021 года", - огласил решение судья.

По словам прокурора, Галявиев полностью признал вину в совершении преступления. "Ему предъявлено обвинение <…>, вину в совершении [преступления] которого он признал полностью", - сказал прокурор.

В прокуратуре уточнили, что экспертиза для проверки вменяемости Галявиева продлится как минимум два месяца.

Галявиев в ходе заседания заявил, что согласен с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее его адвокат отмечал, что примет сторону обвиняемого, однако, не сомневается, что подзащитного заключат под стражу.