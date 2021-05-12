Мужчина ранил женщину и покончил с собой в метро около аэропорта Софии

СОФИЯ, 12 мая. /ТАСС/. Мужчина покончил жизнь самоубийством после того, как ранил из пистолета женщину в среду в вагоне поезда на станции метро в районе аэропорта Софии. Об этом прокурор Софии Илиана Кирилова сообщила в среду на брифинге, трансляцию которого вел телеканал Novanews.

Инцидент произошел около 14:15. "Пострадавшие во время инцидента являются гражданами Болгарии, проживающими в Софии. Речи о террористической атаке не идет", - сказала прокурор. По ее информации, наиболее вероятной причиной происшествия была ссора на бытовой почве.

Расследование находится на начальном этапе, мотивы преступления пока точно не установлены, сообщил шеф столичной полиции Георгий Хаджиев. Он признал, что очевидцев инцидента пока не нашлось. По версии следствия, мужчина из пистолета, обнаруженного позднее на месте происшествия, сначала четыре раза выстрелил в женщину, а потом попытался покончить с собой. Как информировала служба скорой помощи, он умер на месте, а пострадавшая была доставлена в больницу в критическом состоянии.

Полиция продолжает следственные мероприятия на месте происшествия. Станция метро оцеплена и временно закрыта.