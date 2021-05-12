Вырванное ветром дерево насмерть придавило пенсионерку в Подмосковье

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Дерево, вырванное сильным ветром, насмерть придавило пенсионерку в Луховицах. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"По имеющейся информации, сегодня в городском округе Луховицы в результате падения дерева погибла пожилая женщина", - сообщила Григорьева.

По предварительным данным, во время происшествия женщина каталась на велосипеде. В ходе проверки Луховицкий городской прокуратурой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства ответственными лицами.

Ранее в поселке Литвиново ветер снес половину крыши жилого дома, никто не пострадал. Прокуратура также начала проверку по данному факту.