СК завершил следствие по делу в отношении главы администрации Волгодонска

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы администрации города Волгодонска Ростовской области Виктора Мельникова, которого подозревают в подстрекательстве к превышению должностных полномочий, что повлекло причинение крупного ущерба бюджету. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

По версии следствия, в 2017 году чиновник дал указания директору департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подписать акты о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех городских автодорог. Действия главы администрации впоследствии повлекли причинение крупного ущерба бюджету.

"Следственным отделом по городу Волгодонску следственного управления СК РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации г. Волгодонска. Он обвиняется в подстрекательстве к превышению должностных полномочий (ч. 4 ст. 33, ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили, что прокуратура Волгодонска утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу, которое направлено в Волгодонской районный суд для рассмотрения по существу.

В январе сообщалось о возбуждении дело в отношении бывшего сотрудника департамента строительства и городского хозяйства города Волгодонска, которого подозревают в получении взятки в размере 1 млн рублей. По версии следствия, мужчина в 2017 году, будучи сотрудником департамента строительства и городского хозяйства, получил взятку в размере 1 млн рублей от представителя подрядной организации. От чиновника требовалось снять контроль над выполнением организацией работ по ремонту нескольких городских дорог.

Уголовное дело в отношении Мельникова возбудили в ноябре 2020 года. 18 ноября суд освободил Мельникова под залог в размере 2 млн рублей.