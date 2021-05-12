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В Вологодской области обрушилась стена дома - памятника XIX века

В результате инцидента никто не пострадал

ВОЛОГДА, 12 мая. /ТАСС/. Обрушение стены многоквартирного дома, памятника начала XIX века, произошло в городе Кадников Вологодской области. В момент обрушения в доме находились два человека, никто не пострадал, говорится в сообщении Главного управления МЧС РФ по области.

"Поступило сообщение о частичном обрушении стены многоквартирного жилого дома по адресу: Сокольский район, Кадников, ул. Розы Люксембург, д. 32. Трехэтажный кирпичный одноподъездный жилой дом, построен в первой половине XIX века. Является культурным наследием регионального значения. В момент обрушения в доме находились два человека, эвакуированы, не пострадали. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В доме всего восемь квартир, в том числе три жилые. Обстоятельства и причины обрушения уточняются.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, дом давно планировали расселить. В четверг утром муниципальная комиссия будет решать вопрос о дальнейшей судьбе дома и его жильцов. На данный момент люди разместились у родственников. Здание обнесено сигнальной лентой, организовано дежурство сотрудников полиции.

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