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Ураган в Москве повалил 20 деревьев, повреждены 12 машин и один столб

Городские службы оперативно устраняют последствия непогоды

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, в результате повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы ликвидируют последствия ураганного ветра. По состоянию на 20:00, ветром повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - значится в публикации.

Москвичей просят быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. По возможности - воздержаться от пребывания на улице.

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