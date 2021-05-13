В Мехико начались работы по возобновлению движения на линии метро, где обрушился метромост

МЕХИКО, 13 мая. /ТАСС/. Работы по частичному возобновлению движения на 12-й линии метрополитена, где на прошлой неделе обрушился метромост, начались в среду в столице Мексики. Об этом сообщил на пресс-конференции в онлайн-формате представитель руководства системы подземного транспорта Йоэль Кармона.

По его словам, речь идет о возвращении в эксплуатацию подземного участка ветки, на котором расположены девять станций. "План включает в себя проверку кабелей систем высокого и низкого напряжения, систем контроля и связи", - сказал Кармона. Точный срок завершения необходимых работ назван не был.

Пролет метромоста в районе станции "Оливос" на открытом участке 12-й линии обрушился 3 мая вместе со следовавшим по нему составом, два вагона рухнули с высоты около 10 метров. Погибли 26 человек, десятки получили травмы. В больницах до сих пор остается 21 пострадавший. В связи с техногенной катастрофой был объявлен трехдневный национальный траур.

Согласно сведениям руководства системы подземного транспорта, метромост прошел полную проверку в 2019 году и дополнительную - в 2020-м, при этом не было обнаружено серьезных проблем.