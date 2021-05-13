{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приамурье завели уголовное дело на подростка за ложное сообщение об акте терроризма

Ему может грозить до пяти лет лишения свободы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая. /ТАСС/. Правоохранители завели уголовное дело на 17-летнего жителя Амурской области, разместившего в социальной сети сообщение об акте терроризма в школе, сообщает в четверг пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

"В отношении жителя Амурской области, разместившего заведомо ложное сообщение об акте терроризма, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет", - говорится в сообщении.

В среду 17-летний житель Тамбовского района в одной из социальных сетей разместил информацию о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска. Информация была проверена оперативниками. Представляющих опасность предметов в учебном заведении не обнаружено. Автор сообщения задержан.

Теги
РоссияАмурская область
Ущерб по делу о незаконной вырубке леса в Красноярском крае превысил 110 млн рублей
С 2018 по 2019 год подозреваемые вырубили около 42,5 тыс. деревьев
Читать полностью