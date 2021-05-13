В Приамурье завели уголовное дело на подростка за ложное сообщение об акте терроризма

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая. /ТАСС/. Правоохранители завели уголовное дело на 17-летнего жителя Амурской области, разместившего в социальной сети сообщение об акте терроризма в школе, сообщает в четверг пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

"В отношении жителя Амурской области, разместившего заведомо ложное сообщение об акте терроризма, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет", - говорится в сообщении.

В среду 17-летний житель Тамбовского района в одной из социальных сетей разместил информацию о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска. Информация была проверена оперативниками. Представляющих опасность предметов в учебном заведении не обнаружено. Автор сообщения задержан.