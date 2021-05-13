Три человека погибли при пожаре в Челябинской области

ТАСС, 13 мая. Три человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в городе Миассе в Челябинской области. Предполагается, что пожар возник из-за неосторожного курения, сообщили в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сегодня ночью на центральный пункт пожарной связи Миасского гарнизона поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме на двух хозяев, расположенном на улице Лесопильной. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение внутри одной из половин дома, наблюдалось плотное задымление. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы в одной из комнат были обнаружены три человека (двое мужчин и женщина) без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. На месте работают специалисты отделения дознания. К месту ЧП также направлена испытательная пожарная лаборатория. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространение огня на другую половину дома.