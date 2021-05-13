Экспертизу устроившему стрельбу в казанской школе будут проводить в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Психолого-психиатрическую экспертизу Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в школе Казани, будут проводить в институте им. В. П. Сербского в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Вероятней всего, для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиева переведут в институт Сербского в Москву, где, как правило, проводятся такие экспертизы обвиняемым в особо тяжких преступлениях", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что экспертиза устанавливает наличие психических расстройств, был ли обвиняемый на момент совершения преступления вменяемым и отвечал ли он за свои действия.

Галявиеву предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц. Вину он признал. Накануне суд заключил его под стражу.

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что текущее состояние Галявиева характеризуется неадекватным поведением, что препятствует полноценному проведению следственных действий с ним. По данным СК, Галявиев не состоял на учете ни у психиатра, ни у нарколога. Но ранее он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

В результате стрельбы в гимназии в Казани погибли девять человек, более 20 пострадали.