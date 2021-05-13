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Стрельба в школе в Казани
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В тяжелом состоянии находятся четыре ребенка, которых привезли из Казани в Москву

Еще один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Четыре ребенка, пострадавшие при стрельбе в школе в Казани и доставленные на лечение в Москву, находятся в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом. Об этом ТАСС сообщили в четверг в медицинских службах.

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"Полет никак на состоянии детей не отразился. Пока без изменений. Состояние четырех детей оценивается как тяжелое, еще одного - как крайне тяжелое. Все стабильные", - сказал собеседник агентства. В основном у детей либо переломы, либо огнестрельные ранения.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила журналистам, что пострадавшие перенесли транспортировку в Москву стабильно. 

"Восемь пациентов, переведенных в Москву, перенесли транспортировку стабильно. Все они получают лечение в федеральных клиниках. Медики делают все от них зависящее для спасения жизни и здоровья наших граждан", - сказала она.

От стрельбы в школе, устроенной ее бывшим учеником, погибли девять человек и более 20 пострадали. В Москву на лечение бортом МЧС доставлены девять человек - пятеро детей и четверо взрослых. Среди взрослых тяжелых нет.

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РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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