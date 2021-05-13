В Петербурге задержали двоих мужчин, ограбивших ветерана войны в День Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Полицейские разыскали и задержали в Санкт-Петербурге двух мужчин, которые ограбили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны 9 мая, явившись к нему домой якобы для того, чтобы поздравить с Днем Победы. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления МВД России по Василеостровскому району установили и задержали подозреваемых. Ими оказались два местных жителя в возрасте 26 и 18 лет", - говорится в сообщении.

По данным полиции, двое задержанных вечером 9 мая пришли к квартире ветерана под предлогом того, что хотят поздравить его с Днем Победы. Пожилой мужчина узнал одного из молодых людей, так как тот работает сантехником и ранее оказывал услуги пенсионеру, и вышел к гостям на лестничную клетку. Там злоумышленники сорвали с шеи ветерана цепочку и крестик стоимостью около 100 тыс. рублей и скрылись.

Ветеран обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 ("Грабеж"). Украденную цепочку и крестик полицейские нашли у задержанных и вернули пожилому мужчине.