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В Смоленске произошла авария с участием микроавтобуса и легковой машины

Пострадали шесть человек

ТАСС, 13 мая. Пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись утром в четверг на дороге в Смоленске, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"Столкнулись Volkswagen и маршрутка № 4. В результате ДТП шесть человек из маршрутки доставлены на осмотр в медучреждение", - сказали в пресс-службе.

Пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу скорой медпомощи, информация об их состоянии уточняется.

Сообщение о ДТП на пересечении улиц Соболева и Верхний Волок, по данным пресс-службы ГУ МЧС, поступило в четверг в 07:35. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся на бок, возгорания транспортных средств не произошло.

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