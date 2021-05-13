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Боец ММА Сосновский получил 8,5 года за участие в похищении человека

Его сообщников приговорили к 9,5 и 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима
© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Суд приговорил бойца ММА Дмитрия Сосновского, похитившего вместе с подельниками бизнесмена в Москве, к 8,5 года колонии. Его сообщники тоже получили реальные сроки лишения свободы, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Суд приговорил Маматкулова к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, Сосновского и Гладкова - к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Козлову и Салахотдинову суд назначил четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала Нефедова.

22 октября 2019 года осужденные с еще несколькими подельниками похитили бизнесмена и насильно отвезли его в офис. Там они угрожали коммерсанту убийством и требовали отказаться от взыскания долга в 400 тыс. рублей с их общей знакомой. Потерпевшему удалось сбежать, когда похитители вышли из помещения. После этого он написал заявление в полицию.

Сосновский стал известен после победы над Александром Емельяненко нокаутом в 2014 году. В 2018 году он дебютировал в UFC, победив удушающим приемом. Всего на счету 30-летнего спортсмена 11 побед и ни одного поражения. Фигурант дела Руслан Маматкулов был замглавы федерации бокса Подмосковья.

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