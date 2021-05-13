СК России возбудил дело по факту гибели и ранения мирных жителей Донбасса

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели жителя Донбасса и ранения еще одного при обстреле украинскими военнослужащими. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Украинские военнослужащие 8 мая произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в поселке шахты "Трудовская" Петровского района города Донецка. В результате обстрела погиб мирный житель 1939 года рождения. 10 мая украинские военнослужащие обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в поселке Александровка Петровского района. В результате был ранен мирный житель 1972 года рождения.

"По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - сказала Петренко.

Она подчеркнула, что такие преступления не имеют срока давности. "Рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - сказала Петренко.