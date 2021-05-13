В Москве сотрудника налоговой инспекции отправили под домашний арест за взятку

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело в отношении еще одного сотрудника московской ИФНС Дмитрия Удальцова о получении взятки, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, налоговый инспектор отдела оперативного контроля ИФНС № 18 по Москве Дмитрий Удальцов в период с 23 января 2018 года по 25 января 2019 года получил от Олега Помылева на свою банковскую карту взятку в размере 135 тыс. рублей за непредоставление им сведений о фактическом отсутствии юридических лиц, регистрирующихся в заявленном адресе", - сказал собеседник агентства.

Удальцову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), он отправлен Басманным судом Москвы под домашний арест. В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело.

Ранее в отношении налогового инспектора ИФНС № 23 Максима Бекшаева были возбуждены два уголовных дела о получении взяток в размере 49 тыс. рублей и 1,79 млн рублей от бизнесмена из Санкт-Петербурга Даниила Мартинсона, которого в июле прошлого года Басманный суд отправил под домашний арест. За взятки от этого же бизнесмена уже были арестованы трое сотрудников столичной налоговой: главный налоговый инспектор отдела оперативного контроля ИФНС № 10 Мурат Мурадов, бывший налоговый инспектор ИФНС № 15 Владимир Купцов, бывший старший налоговый инспектор ИФНС № 26 Михаил Александров.