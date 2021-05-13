Суд в Петербурге арестовал мужчину и его жену, задержанных за истязание дочери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу отца и мать семилетней девочки, которых задержали после того, как ребенка нашли одного в кафе с травмами, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Холопова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"). Срок меры - до 10 июля", - говорится в сообщении.

Суд также заключил его супругу Елену Холопову под стражу на тот же срок. Вину женщина не признала и возражала против избрания такой меры пресечения.

По версии следствия, Холопов вместе со своей женой систематически избивали дочь, причиняя ей психические и физические страдания. Мужчина на суде пояснил, что также регулярно бил еще одного своего ребенка, однако возражал против заключения под стражу.

Девочку нашли в понедельник в кафе на Дальневосточном проспекте без сопровождения взрослых и госпитализировали, обнаружив на ее теле травмы. Прокуратура Петербурга начала проверку, Главное следственное управление СК РФ по городу возбудило уголовное дело, следователи задержали мать и отца ребенка.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной ТАСС сообщали, что всего в семье, где воспитывалась пострадавшая, трое детей. Органы опеки подготовили документы для лишения мужчины и женщины родительских прав. Семья также стоит на контроле как находящаяся в социально опасном положении.

В новость внесны изменения (12:34 мск) - заголовок и первый абзац приводятся в новой редакции, добавлена информация в третьем абзаце