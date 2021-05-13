На участке трассы Джубга - Сочи сошел оползень

КРАСНОДАР, 13 мая. /ТАСС/. Оползень сошел на серпантинном участке на подъезде в Дагомыс на трассе Джубга - Сочи, ведутся работы по устранению последствий, сообщили журналистам в Упрдор "Черноморье" в четверг.

"В районе "тещина языка" [местное название участка серпантина] на подъезде в Дагомыс сошел оползень с выходом оползневых масс на дорогу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что на участке ведутся работы по устранению последствий, обвала дороги не произошло. В пресс-службе сочинского подразделения ГИБДД ТАСС добавили, что на участке было организовано реверсивное движение, которое впоследсвии сняли.

"Оползневой процесс пока окончательно не стабилизировался, но непосредственно с проезжей части последствия убраны. По предварительным оценкам, объем фактически вышедших на дорогу оползневых масс составил около 150 кв. м. <…> Реверс снят, и движение на участке пущено в оба направления в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

Ситуацию осложняло наличие в оползневых массах крупных деревьев, вывезти которые, не распилив, было невозможно. На устранении последствий оползня задействовано восемь единиц техники и 10 рабочих.