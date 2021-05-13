В Москве провели операции трем детям, пострадавшим при стрельбе в Казани

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Трое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, прооперированы в Москве, двое из них остаются в состоянии крайней степени тяжести, сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сейчас остаются в тяжелом состоянии трое человек, которым проводились хирургические вмешательства. Двое детей требуют все-таки тщательного нашего большого внимания, они остаются пока в крайней степени тяжести. Третий ребенок перенес вмешательства хорошо, и его состояние не внушает опасений. Мы планируем плановые еще манипуляции в течение ближайших суток, поэтому не снимаем пока повышенного внимания и контроля круглосуточного всего медицинского персонала", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Мурашко также отметил, что состояние большинства пострадавших не вызывает опасения медиков: "Дети получают плановую терапию в клиниках, состояние их не вызывает опасения сегодня". "Пятнадцать детей, находившихся в городе Казани, получают терапию, один ребенок выписан в удовлетворительном состоянии. Все дети, находящиеся в детской больнице, сегодня уже стабилизованы, один ребенок утром был переведен в общую палату, отмечается положительная динамика в его самочувствии", - рассказал министр.

Мурашко также заявил, что Минздрав и Минпросвещения РФ планируют направить детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, в федеральные учреждения для оздоровления и отдыха.

Совместно с Министерством просвещения РФ мы планируем детей, при согласии родителей, направить для организации отдыха и оздоровления в учреждения федерального уровня. Все, что необходимо, в полном объеме будет сделано", - сказал министр.

Он добавил, что реабилитация пострадавших была начата с первых суток происшествия - подключены психиатры и психологи, врачи-реабилитологи. "Мы планируем после острого периода продолжить реабилитацию в соответствии с диагнозами каждого пациента", - сказал Мурашко.

Он уточнил, что "препараты, медицинские изделия, препараты крови - [все] в достаточном количестве". "Наши граждане проявили ответственность и гражданский долг - в первый же день более тысячи человек обратились в станции переливания крови, чтобы сдать добровольно, безвозмездно кровь. Спасибо всем, кто принимал участие", - заключил глава Минздрава РФ.