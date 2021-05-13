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В Москве задержали бухгалтера за хищение 19 млн рублей

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве бухгалтера, которая перевела себе со счетов фирмы, в которой работала, 18,8 млн рублей и потратила их. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате, но женщина скрылась и была объявлена в федеральный розыск.

"Сотрудники уголовного розыска задержали фигурантку уголовного дела о присвоении денежных средств организации, находившуюся в федеральном розыске. В настоящее время она передана инициатору розыска. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

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