Источник: ребенок в Петербурге умер от остановки сердца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Ребенок, которого нашли мертвым в доме в Курортном районе Санкт-Петербурга, умер от остановки сердца, смерть не была насильственной. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Установлено, что смерть ребенка наступила от остановки сердца, что стало причиной остановки - устанавливается. Откуда на теле повреждения - будет установлено позже, однако смерть не была насильственной", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

В четверг в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что в ведомство обратился мужчина и сообщил, что обнаружил у себя дома в Курортном районе Петербурга тело своего годовалого сына и сожительницу в состоянии опьянения. Прибывшие на место полицейские задержали женщину, которая, по версии полиции, избила мальчика. По данным полиции, она ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов из-за ненадлежащего воспитания сына. Тело ребенка направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Петербурга, ведомство начало проверку, в ходе которой будет дана оценка условиям жизни и воспитания ребенка. Также ведомство проверит работу органов власти по работе с данной семьей. Главное следственное управление СК РФ по Петербургу также проводит доследственную проверку.