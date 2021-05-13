{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд 20 мая огласит приговор обвиняемому в серии отравлений на Чистых прудах в Москве

Прокуратура просила приговорить Мурата Сабанова к 17 годам колонии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 20 мая огласит приговор обвиняемому в серийных отравлениях уроженцу Кабардино-Балкарии Мурату Сабанову. Об этом ТАСС сообщили в суде.

На эту тему

"Разбирательство судебного дела завершено, оглашение приговора назначено на 12:00 20 мая", - сказала собеседница агентства.

В суде уточнили, что прокуратура просила приговорить Сабанова к 17 годам колонии.

Сабанов обвиняется в совершении 30 эпизодов разбойного нападения, 10 преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с банковского счета"), шести преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 325 УК РФ ("Похищение паспорта") и четырех преступлениях, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа").

 

Теги
Россия
Сын бизнесмена, насмерть сбивший пару в Подмосковье, получил 8,3 года колонии
Также его лишили на 2,6 года права заниматься деятельностью, связанной с вождением
Читать полностью