Суд 20 мая огласит приговор обвиняемому в серии отравлений на Чистых прудах в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 20 мая огласит приговор обвиняемому в серийных отравлениях уроженцу Кабардино-Балкарии Мурату Сабанову. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Разбирательство судебного дела завершено, оглашение приговора назначено на 12:00 20 мая", - сказала собеседница агентства.

В суде уточнили, что прокуратура просила приговорить Сабанова к 17 годам колонии.

Сабанов обвиняется в совершении 30 эпизодов разбойного нападения, 10 преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с банковского счета"), шести преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 325 УК РФ ("Похищение паспорта") и четырех преступлениях, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа").