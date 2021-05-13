Экс-чиновника в Самарской области осудили за мошенничество

САМАРА, 13 мая. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации губернатора Самарской области Дениса Подсеваткина к шести годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество на сумму более 40 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Самарской области. Кроме того, подсудимому запрещено в течение трех лет занимать должности на госслужбе.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде шести лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд на три года лишил его права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Житель Саранска, который на момент совершения преступления занимал должность главы департамента мониторинга общественного мнения Самарской области, обвинялся в совершении пяти эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Как установил суд, в 2014 году Подсеваткин и директор ООО "Приволжский центр общественного мониторинга" Николай Явкин заключили четыре государственных контракта и договор субподряда с "Ассамблеей народов Самарской области" на проведение соцопросов жителей региона. При этом они не собирались и не имели возможности исполнять условия контрактов в полном объеме, отметили в прокуратуре. На основании фиктивных актов выполненных работ департамент управления делами губернатора Самарской области и правительства региона перечислял деньги "Приволжскому центру общественного мнения". Сообщники распоряжались средствами по своему усмотрению. В итоге из бюджета было похищено более 42,9 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции. В феврале 2019 года Октябрьский районный суд Самары также признал виновным Явкина по пяти эпизодам по аналогичному уголовному делу и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.