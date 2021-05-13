Главу администрации района в Тульской области оправдали по делу о смерти ребенка

ТУЛА, 13 мая. /ТАСС/. Киреевский районный суд признал невиновным главу администрации Богородицкого района Тульской области Вадима Игонина, который обвинялся в халатности в связи с гибелью шестилетнего ребенка, на которого весной 2018 упала секция бетонного забора. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Да, сегодня состоялось судебное заседание. Игонин оправдан", - сказали в пресс-службе.

Вечером 17 мая 2018 года дети играли у одного из многоквартирных жилых домов города Богородицка, на шестилетнего мальчика упал фрагмент бетонного ограждения, от полученных повреждений ребенок умер спустя несколько часов в больнице.

В отношении главы администрации Богородицкого района было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", в августе 2020 года Киреевский районный суда оправдал чиновника. В январе 2021 года судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции отменила приговор, уголовное дело передали на новое судебное рассмотрение.