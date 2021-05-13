По делу об избиении в ИК-1 Ярославля задержали четвертого подозреваемого

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Четвертый бывший сотрудник исправительной колонии №1 Ярославля задержан после публикации 23 февраля на сайте "Новой газеты" видео с избиением заключенных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"Следственными органами СУ СК РФ по Ярославской области в рамках возбужденного ранее уголовного дела был задержан бывший сотрудник УФСИН России по Ярославской области, подозреваемый в превышении должностных обязанностей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС представитель потерпевшего Абубакара Цагалаева, юрист фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом) Ирина Бирюкова, имя задержанного - Руслан Цветков. Ранее он был фигурантом дела об избиении в ИК-1 Ярославля осужденного Евгения Макарова. В ноябре 2020 года Заволжский суд Ярославля приговорил Цветкова к 3 годам 5 месяцам колонии общего режима, он был освобожден в зале суда из-за учета срока нахождения в СИЗО.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после публикации видеозаписей с избиением в ИК-1 двух осужденных. В феврале и марте были задержаны сотрудники колонии Александр Семенов, Игорь Камиронов и Иван Коковин. Суд в качестве меры пресечения отправил их под домашний арест.

"Новая газета" 23 февраля опубликовала видеоматериалы по совместному расследованию с адвокатами фонда "Общественный вердикт". На видео зафиксированы избиения двух заключенных в ИК-1 сотрудниками колонии. Один из заключенных - гражданин Грузии Важа Бочоришвили, имя второго - Абубакар Цагалаев.

По данным расследования, в мае 2016 года Бочоришвили направили в ярославскую ИК-1, где он подвергся жестокому избиению дубинками. После пыток его перевели в тяжелом состоянии в больницу Рыбинска, где ему потребовалась пересадка печени, на которую он не мог рассчитывать из-за гражданства. Бочоришвили умер в больнице.