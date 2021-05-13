В Москве СК проверяет частный детсад, из которого самостоятельно ушел ребенок

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Следователи проверяют частный детский сад в Москве, откуда самостоятельно ушел малолетний ребенок. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, местные жители обратили внимание на маленького мальчика, находящегося на улице без присмотра взрослых, и обратились в правоохранительные органы.

"Ребенок 2018 года рождения, находясь под присмотром в частном детском саду, расположенном по улице Митинской в городе Москве, самовольно покинул территорию учреждения. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве организована доследственная проверка", - сказала она.

Иванова отметила, что в настоящее время ребенок находится с родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Следователи опрашивают сотрудников частного детского сада, устанавливают полную картину произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заключила Иванова.