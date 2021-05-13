Bloomberg: на Миссисипи возник затор из 700 барж из-за поврежденного моста

ТАСС, 13 мая. Около 700 барж оказались заблокированными в США из-за трещины в конструкции моста через реку Миссисипи. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Как сообщается, поврежденный мост заблокировал самый крупный водный маршрут для экспорта сельскохозяйственной продукции США в тот момент, когда он был наиболее загружен. "Сроки все еще не определены", - заявила в четверг Николь Лоуренс из Министерства транспорта штата Теннесси, комментируя перспективы открытия водного пути.

Миссисипи является главной артерией экспорта сельскохозяйственных культур США.