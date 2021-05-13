В Нижегородской области нашли убитой 12-летнюю девочку

ТАСС, 13 мая. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела 12-летней девочки в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте следственного управления СК по региону.

По данным следствия, днем в четверг девочка не вернулась из школы в поселке Большое Козино. Вечером ее тело нашли в лесу.

"В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, производя его детальный и тщательный осмотр. Допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление лица, совершившего преступление", - говорится в сообщении.

Глава региона Глеб Никитин поручил своему профильному заместителю Давиду Мелик-Гусейнову, а также главе района Александру Галкину оказать семье погибшего ребенка необходимую помощь. "Семье необходимо оказать не только материальную помощь, но и направить психологов. Также важно освободить сейчас семью от вопросов, связанных с организацией похорон", - сказал губернатор.

Он назвал случившееся ужасной новостью. По его мнению, таким поступкам нет оправдания. "Надеюсь, правоохранительные органы максимально жестко и оперативно отреагируют на ситуацию. Правительство Нижегородской области готово оказать всю необходимую помощь семье как материальную, так и психологическую. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - добавил Никитин.

В новость внесены изменения (22:36 мск) - добавлен комментарий Никитина.