Сбор попавшей в реку Колву нефти займет две-три недели

СЫКТЫВКАР, 13 мая. /ТАСС/. Операция по сбору попавшей в реку Колву в Коми нефти займет две-три недели. По предварительным оценкам, вылилось 6-7 т, сообщил в четверг глава Республики Коми Владимир Уйба.

"По предварительным оценкам, примерно от 6 до 7 т [вылилось], часть из этого - на берегу, часть - на воде. Выставляем рубежи, чтобы максимально собрать нефть и не пропустить ее в реку Печору <…>. Придется недели две, а то и три заниматься нефтесбором. Идет мониторинг, у нас есть результаты отбора воды на 9-10 мая, они берутся ежедневно. На сегодня нет угрозы для рыбы, для водозаборов", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям региона, которое размещено на странице Коми "ВКонтакте".

Руководитель региона опроверг информацию социальных сетей о гибели рыбы в Колве. "Никакой гибели нет, потому что нет нефтяной пленки, которая покрывала бы всю поверхность воды. Это экологическая проблема, но угрозы для рыбы, для водозаборов нет", - сказал Уйба на месте ЧП.

По его словам, основная сложность - это ледоход. Ледяные глыбы периодически покрывают почти всю поверхность реки. Работать в таких условиях очень сложно. Поэтому сборщики на катерах и лодках собирают нефть и вывозят для утилизации на берег. Предстоящий подъем уровня воды после ледохода еще более усложнит задачу.

"Сейчас отметка [уровня воды] примерно 620 см, ждем подъем еще примерно на два метра. И вся береговая линия [будет затоплена], которая сегодня пока свободна от воды, но занята льдом припаянным, он содержит нефтепродукты. Но специалисты к этому готовы", - сказал Уйба.

Утечка нефти произошла на границе Коми с Ненецким автономным округом, источником стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения. ООО "Лукойл-Коми" остановило перекачку нефти по трубопроводу, из которого произошла утечка. К работам были привлечены силы специализированного профессионального аварийно-спасательного формирования "Природа", сотрудники "Лукойл-Коми", специализированные аварийно-спасательные отряды и спецтехника. С вечера 11 мая в Усинске действует режим ЧС. Прокуратура Коми организовала проверку. Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").