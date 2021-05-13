Присяжные признали двух бывших спортсменов причастными к стрельбе в Москва-Сити

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Коллегия присяжных признала двух бывших членов спортивного клуба боевых искусств "Скорпион" Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова причастными к стрельбе в "Москва-Сити" в 2017 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, который рассматривает это дело.

"Коллегией присяжных заседателей Исмаилов М. И. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия") ч. 4 и ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 п. "а, б, е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") ч. 1 ст. 226 УК РФ ("Хищение оружия") ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия"). Хамидов Э. М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ , ч. 3 ст. 30 п. "а, б, е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ", - сказали в суде.