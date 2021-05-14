Присяжные признали двух бывших спортсменов причастными к стрельбе в "Москва-Сити"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Коллегия присяжных признала виновными двух бывших членов спортивного клуба боевых искусств "Скорпион" Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова в причастности к стрельбе в "Москва-Сити" в 2017 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, который рассматривает это дело.

"Коллегией присяжных заседателей Исмаилов М. И. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия") ч. 4 и ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 п. "а, б, е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") ч. 1 ст. 226 УК РФ ("Хищение оружия") ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия"). Хамидов Э. М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ , ч. 3 ст. 30 п. "а, б, е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ", - сказали в суде. На следующем заседании будут обсуждаться последствия вердикта присяжных. В ходе этого прокурор потребует у суда назначить подсудимым срок наказания, свое отношение к вердикту выскажет и сторона защиты.

О случившемся

Ранее в судебном заседании были допрошены свидетели обвинения, в том числе певец Валерий Меладзе и бизнесмен Дмитрий Павлов. Меладзе был в числе гостей, приглашенных на день рождения бизнесмена Дмитрия Павлова в день, когда произошла перестрелка в башне "Око".

В ней участвовали охранники бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП. В результате пострадали семь человек, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны. Два участника событий - Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов - обвиняются в незаконном обороте оружия, покушении на убийство и хулиганстве. Также обвинение в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, предъявлено чемпиону России по кикбоксингу Саиду Асадулаеву.

Кроме того, в конце декабря прошлого года Басманный суд арестовал бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна по обвинению в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по этому делу.