Экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию

СЫКТЫВКАР, 14 мая. /ТАСС/. Осужденный за коррупционные преступления бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер этапирован из республики в колонию, сообщили ТАСС в Сыктывкарском городском суде, где с декабря по апрель рассматривалось новое уголовное дело в отношении Гайзера о превышении должностных полномочий по эпизоду с землей под застройку.

"Гайзер отбыл из Коми, о дальнейших его перемещениях нам неизвестно", - сообщили ТАСС в суде.

В Верховном суде Коми в ближайшее время ожидается рассмотрение жалобы защиты Гайзера на приговор Сыктывкарского горсуда, который признал экс-главу региона виновным в злоупотреблениях полномочиями по делу с земельными участками. От наказания он был освобожден из-за истечения срока давности уголовного преследования по данным статьям (ст. 33 ("Организация преступления"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Дата рассмотрения жалобы еще не назначена, сообщили ТАСС в суде.

10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. Все многочисленные фигуранты дела были оправданы по ст. 210 УК РФ ("Создание или участие в организованном преступном сообществе") и признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 210, 290, 159, 174.1 УК РФ). 30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия.