Избившего на улице собак жителя Петербурга доставили в полицию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга, которого зафиксировали на видео во время издевательства над собаками во дворе жилого дома, доставлен в полицию и привлечен к ответственности, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции, в его отношении составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

В четверг в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлен мужчина во дворе многоэтажного с двумя собаками. Одну из них он заставил ходить на задних лапах, а затем схватил вторую за ошейник, замахнулся и ударил ей другого пса.

Полицейские выяснили, что на видео запечатлен житель Невского района города, инцидент произошел у дома на улице Крыленко.