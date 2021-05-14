Источник: после ДТП с участием сенатора Королева составили административный протокол

ТАСС, 14 мая. ДТП произошло в Липецке с участием сенатора, бывшего губернатора области Олега Королева. Составлен протокол об административном правонарушении, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Уголовного состава нет, это административное правонарушение", - ответил собеседник агентства на вопрос ТАСС о ДТП с участием Королева.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на видео и фотографии из соцсетей сообщил, что автомобиль Lexus, на котором якобы часто передвигается Королев, сбил дорожный знак.

Олег Королев назначен членом Совета Федерации РФ от Липецкой области с ноября 2018 года, после того, как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года.