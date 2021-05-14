Жителя Ленинградской области задержали по подозрению в убийстве бывшей жены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Следователи совместно с полицейскими задержали в Лужском районе Ленинградской области мужчину, который подозревается в убийстве своей бывшей жены, работавшей врачом и пропавшей без вести 9 мая. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"В Лужском районе по подозрению в убийстве женщины-врача, считавшейся пропавшей без вести, задержан бывший супруг", - говорится в сообщении.

10 мая в социальных сетях появились сообщения с просьбами помочь очевидцев в поиске 38-летней женщины из поселка Оредеж Лужского района, пропавшей без вести. Как уточнили в СК, женщина, которая работала врачом, ушла из дома 9 мая и не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Следователи разыскивают тело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина убил женщину и тело в мешке сбросил в колодец в очистных сооружениях. Другой источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что пропавшая является матерью троих детей, двое из которых проживали с ней.