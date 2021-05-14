Сенатор Олег Королев прокомментировал ДТП в Липецке

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский сенатор, бывший губернатор Липецкой области Олег Королев заявил в пятницу ТАСС, что ДТП в Липецке с участием его автомобиля произошло из-за проблем с сердцем.

"Просто у меня был резкий рост кровяного давления вместе с мерцательной аритмией. Я просто съехал с дороги, искал место, где мне съехать, напоролся на что-то, быстро отъехал. Я позвонил сотрудникам ГАИ", - пояснил Королев.

Сенатор отрицает, что в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. "У нас сейчас в социальных сетях что угодно могут написать. Пусть пишут, на чужой роток не накинешь платок. Я абсолютно трезв", - добавил Королев. Сенатор уточнил, что уже доложил в Совет Федерации о произошедшем.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на видео и фотографии из соцсетей сообщил, что автомобиль Lexus, на котором якобы часто передвигается Королев, сбил дорожный знак. Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, по факту ДТП в Липецке с участием Королева составлен протокол об административном правонарушении.

Королев назначен членом Совета Федерации от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года.