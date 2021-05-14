В Крыму отправили под домашний арест подозреваемого по делу о фейке про нападение на школу

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Суд в Крыму отправил под домашний арест на два месяца подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, который сообщил в соцсетях о готовящемся вооруженном нападении на школу села Октябрьское. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Фейк был размещен в соцсетях 11 мая, в тот же день, когда бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, в результате которой погибли девять человек и 23 пострадали. Спецслужбы и полиция Крыма задержали жителя села Октябрьское, который сознался в содеянном. "Он отправлен под домашний арест до 12 июля", - сказал собеседник агентства.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело в отношении жителя Красногвардейского района Крыма, разместившего в соцсетях фейк о готовящемся вооруженном нападении на школу. В ходе проверки информация о готовящемся теракте не подтвердилась, а сам фигурант уголовного дела пояснил, что таким образом он решил проверить оперативность действий силовых структур.