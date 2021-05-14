СМИ: актера Кевина Гатри приговорили к трем годам тюрьмы за изнасилование

ЛОНДОН, 14 мая. /ТАСС/. Шотландский актер Кевин Гатри, известный по роли волшебника мистера Абернати в киноцикле "Фантастические твари" (Fantastic Beasts), приговорен к трем годам тюремного заключения за нападение с целью изнасилования. Об этом в пятницу сообщила газета The Sun со ссылкой на постановление суда в Глазго.

33-летнего актера внесли в реестр преступников, совершивших насильственные действия сексуального характера. Суд назначил Гатри наказание в виде лишения свободы сроком на три года в связи с инцидентом, который произошел в ночь с 30 сентября на 1 октября 2017 года в Глазго.

Как отмечается в судебном решении, в тот вечер Гатри отдыхал в баре вместе со своим другом актером Скоттом Ридом. В заведении они ожидали общую знакомую, с которой вместе ходили в театральную школу. Однако 29-летней девушке стало плохо в такси по дороге на встречу, в результате чего они отвезли ее домой к Риду. Суд пришел к выводу, что в тот момент, когда Рид вызывал скорую помощь к себе на дом, Гатри, оставшийся в комнате наедине с девушкой, вступил с ней в половой контакт. Как заявила девушка в суде, она "не осознавала, что происходит", но не сразу сообщила об инциденте, поскольку "была напугана".

Помимо серии фильмов "Фантастические твари", Гатри также знаменит по лентам "Дюнкерк" (Dunkirk, 2017) и "Солнце над Литом" (Sunshine on Leith, 2013) и сериалу "Игра родом из Англии" (The English Game, 2020).