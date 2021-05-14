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В Краснодарском крае загорелся детский сад

Площадь возгорания составляет 300 кв. м

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Здание детского сада загорелось в городе Кореновске Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Детский сад горит [в городе Кореновске]", - сообщил источник.

В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю ТАСС уточнили, что загорелся строящийся детский сад. Площадь возгорания составляет 300 кв. м, сообщили журналистам в главке. "Поступила заявка по адресу: г. Кореновск, ул. Медведева. Установлено, что происходит возгорание на общей площади 300 кв. м, - говорится в сообщении ведомства, ведется тушение.

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РоссияКраснодарский край
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