Полиция Липецка проводит проверку после ДТП с участием сенатора Королева

ТАСС, 14 мая. Полиция проводит проверку после ДТП с участием сенатора Олега Королева, сообщила ТАСС в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области Марина Коробова.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято решение в установленном законом порядке", - сказала она.

По ее словам, 13 мая в 19:30 мск в полицию Липецка поступило сообщение о том, что автомобиль Lexus якобы грубо нарушает правила дорожного движения, после чего сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя. Ранее источник ТАСС сообщал, что за рулем Lexus находился сенатор и экс-губернатор области Олег Королев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, в отношении Королева был составлен административный протокол.

Олег Королев назначен членом Совета Федерации РФ от Липецкой области с ноября 2018 года, после того, как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года. В пятницу "Единая Россия" приостановила членство в своих рядах Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии.