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На мусороперерабатывающем заводе в Самарской области произошел крупный пожар

Его площадь составляет 10 тыс. кв. м
© Елена Афонина/ТАСС, архив

ТАСС, 14 мая. На мусороперерабатывающем заводе в Самарской области произошел пожар на общей площади 10 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 13:04 поступило сообщение о возгорании мусора западнее деревни Ташелка. По прибытии к месту вызова установлено, что горит мусор на территории завода по переработке мусора, площадь пожара отдельными очагами составляет 10 000 кв. м, в основном тление мусора", - сказали в МЧС.

Пострадавших в результате пожара нет. Огонь не угрожает населенным пунктам, ветер дует в противоположном от деревни направлении. В тушении участвуют 41 человек и 14 единиц техники.

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