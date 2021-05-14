Площадь возгорания строящегося детсада на Кубани увеличилась более чем в три раза

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Площадь возгорания строящегося детского сада в Кореновске увеличилась более чем в три раза - до 1 000 кв. м, по факту случившегося организовано проведение проверки, сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.

ГУ МЧС ранее сообщало, что в Кореновске загорелся строящийся детский сад, площадь пожара составляет 300 кв. м. По данным оперативного штаба региона, пострадавших нет.

"По уточненным данным, площадь возгорания составляет не менее 1 000 кв. м, общая площадь комплекса - 12 000 кв. м. Органы прокуратуры по Краснодарскому краю организовали проверку по данному факту. Установлено, что возгорание произошло на чердачном помещении при завершении монтажных работах, предварительно установлено, [что причиной могло стать] неосторожное обращение с огнем. На место выехал заместитель прокурора края Михаил Леговец", - заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что прокуратура проверит соблюдение норм пожарной безопасности при проведении строительных работ.