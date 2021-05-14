Росрыболовство: найденные в мае мертвыми 170 нерп на Каспии могли погибнуть еще зимой

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Массовая гибель краснокнижной каспийской нерпы (тюленя), туши которой обнаружили в мае на побережье Каспия, могла произойти еще зимой. Об этом сказал в пятницу журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Ранее в пресс-службе Минприроды РФ сообщили, что на нескольких десятках километров берега, куда есть возможность добраться, найдены 170 погибших животных. Как отмечалось, почти все (90%) - это молодые особи: длина тела не превышает 60-80 см, тюленям было около двух лет.

"Предварительная оценка, что вполне возможно, что эта гибель произошла еще, когда был зимний период, они просто замерзли во льдах", - сказал он.

По словам Шестакова, причины гибели животных еще предстоит установить. "Мы еще раз проведем дополнительные анализы для того, чтобы понять четкую причину [гибели]. Но говорить о том, что рыболовные снасти привели к гибели, это не соответствует действительности", - добавил он.

В Минприроды РФ ранее сообщали, что причиной гибели могло стать попадание нерп в рыболовные тралы. По факту происшествия следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка. Проверку сообщений СМИ о массовой гибели тюленей также проводит местная прокуратура.

В декабре прошлого года сообщалось, что на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 300 мертвых каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу РФ. Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящийся под угрозой исчезновения (Endangered). В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.