В одну гимназий в Казани поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве

КАЗАНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в гимназию №27 Казани. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве в гимназии №27", - рассказал собеседник ведомства.

В мэрии города в свою очередь сообщили, что угроза взрыва оказалась ложной. Правоохранительные органы провели проверку в гимназии №27, взрывных устройств не обнаружено. "Как показало обследование, вызов оказался ложным", - говорится в сообщении.

Как уточнили в мэрии, около 80 детей были эвакуированы в соседнюю школу №41.

В новость внесены изменения (16:46 мск) - добавлен комментарий мэрии.